Наразі перевізник просить слідкувати за табло вокзалу та уважно слухати оголошення.

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Як курсують потяги станом на 28 лютого

28 лютого Укрзалізниця повідомила, що призначає додатковий евакуаційний рейс з Києва до Львова. Також ще один евакуаційний рейс на Захід планується з Харкова.

Актуальна інформація щодо залізничного сполучення та функціонування вокзалів / Фото Укрзалізниця

Наразі, внаслідок обстрілів, можливі деякі зміни. Пасажирів закликають зберігати спокій та слідкувати за табло вокзалу.



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