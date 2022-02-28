Наразі перевізник просить слідкувати за табло вокзалу та уважно слухати оголошення.
Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Як курсують потяги станом на 28 лютого
28 лютого Укрзалізниця повідомила, що призначає додатковий евакуаційний рейс з Києва до Львова. Також ще один евакуаційний рейс на Захід планується з Харкова.
Актуальна інформація щодо залізничного сполучення та функціонування вокзалів / Фото Укрзалізниця
Наразі, внаслідок обстрілів, можливі деякі зміни. Пасажирів закликають зберігати спокій та слідкувати за табло вокзалу.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.