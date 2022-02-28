Також ще один евакуаційний рейс на Захід планується з Харкова вже найближчим часом. Деталі наразі не розкривають.

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Нагадуємо, пріоритет в посадці надається дітям, жінкам та літнім людям. Просимо зберігати спокій та слідкувати за оголошеннями на вокзалах,

– мовиться у повідомленні.

Пресслужба Укрзалізниці повідомила, що евакуаційні рейси тривають. Команда працює без відпочинку, адже всі захищають Україну й тих, кого люблять.

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