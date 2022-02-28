Сейчас перевозчик просит следить за табло вокзала и внимательно слушать объявления.

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Как курсируют поезда по состоянию на 28 февраля

28 февраля Укрзализныця сообщила, что назначает дополнительный эвакуационный рейс из Киева во Львов. Также еще один эвакуационный рейс на Запад планируется из Харькова.



Актуальная информация о железнодорожном сообщении и функционировании вокзалов / Фото Укрзализныця

Сейчас, в результате обстрелов, возможны некоторые изменения. Пассажиров призывают сохранять спокойствие и следить за табло вокзала.

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