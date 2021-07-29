Мастер спорта по плаванию Александр Соловьев работал тренером Белоцерковской детско-юношеской спортивной школы №1. Прощание с ним состоится 30 июля в 12:00 возле городского морга.

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Не стало человека, который жил ради других

На странице ДЮСШ выразили соболезнования.

Не передать словами, как тяжело осознавать, что из жизни уходят лучшие. Администрация и коллектив ДЮСШ выражает искренние соболезнования родным. Не стало человека, который жил ради других, каждое мгновение проживал с мыслями о будущем наших детей и нашей страны. Навсегда в наших сердцах. помним,

– пишут на странице Белоцерковской ДЮСШ №1.

Про рекорд

Александр Соловьев стал рекордсменом Украины в жиме штанги под водой. Он отжал 24 раза 100-килограммовую штангу на глубине четыре метра. Под водой ее вес составил 82,3 килограмма. Это было в 2015 году.

Национальный рекорд тренера Белоцерковской детско-юношеской спортивной школы навсегда останется одним из лучших достижений Украины.

Александр Соловьев вместе со своими воспитанниками / Фото ДЮСШ № 1 Белой Церкви

Рекорд жму штанги под водой: как это было – смотрите видео