Майстер спорту з плавання Олександр Соловйов працював тренером Білоцерківської дитячо-юнацької спортивної школи №1. Прощання з ним відбудеться 30 липня о 12:00 біля міського моргу.
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Про рекорд
Олександр Соловйов став рекордсменом України у жимі штанги під водою. Він віджав 24 рази 100-кілограмову штангу на глибині чотири метри. Під водою її вага склала 82,3 кілограма. Це було у 2015 році.
Національний рекорд тренера Білоцерківської дитячо-юнацької спортивної школи назавжди залишиться одним із найкращих досягнень України.
Олександр Соловйов разом зі своїми вихованцями / Фото ДЮСШ № 1 Білої Церкви
Рекорд жму штанги під водою: як це було – дивіться відео