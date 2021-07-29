Про те, що пологи пройшли не зовсім добре, розповіла сама мати новонародженого. Директорка лікарні Магдалина Семеняк каже лише про те, що дитину привезли ввечері 28 липня.

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Матір хлопчика заборонила лікарям розповідати журналістам про стан здоров'я хлопчика.

Рятують вже 4 день

Вагітній пасажирці потяга №81, який їхав до Ужгорода, стало погано 25 липня на під'їзді до Тернополя.

Провідник повідомив диспетчера про необхідність надання жінці медичної допомоги. Після цього він почав надавати пасажирці допомогу самостійно.

Коли поїзд прибув до Тернополя, жінка вже народила хлопчика.

Немовля та породілля відвезли до клінічного перинатального центру, де вони пробули 3 доби. Згодом, судячи з усього, стан хлопчика погіршився. Через це медики вирішили перевезти його до обласної лікарні.

У пресслужбі Укрзалізниці зазначили, що на момент поїздки жінка перебувала на 7 місяці вагітності. То ж, хлопчик народився недоношеним.