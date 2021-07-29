О том, что роды прошли не совсем хорошо, рассказала сама мать новорожденного. Директор больницы Магдалина Семеняк говорит лишь о том, что ребенка привезли вечером 28 июля.

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Мать мальчика запретила врачам рассказывать журналистам о состоянии здоровья мальчика.

Спасают уже 4 день

Беременной пассажирке поезда №81, который ехал в Ужгород, стало плохо 25 июля на подъезде к Тернополю.

Проводник сообщил диспетчеру о необходимости предоставления женщине медицинской помощи. После этого он начал предоставлять пассажирке помощь самостоятельно.

Когда поезд прибыл в Тернополь, женщина уже родила мальчика.

Младенца и роженицу отвезли в клинический перинатальный центр, где они пробыли 3 суток. Впоследствии, судя по всему, состояние мальчика ухудшилось. Поэтому медики решили перевезти его в областную больницу.

В пресс-службе Укрзализныци отметили, что на момент поездки женщина находилась на 7 месяце беременности. Потому, мальчик родился недоношенным.