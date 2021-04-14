Президент США Джо Байден беседовал с кремлевским лидером Владимиром Путиным, преследуя несколько целей. В частности, напомнить о санкциях и подтвердить, что США поддерживают Украину на фоне агрессии с российской стороны.

Целью разговора частично было обсуждение последствий действий российских лидеров за последние несколько месяцев. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Псаки отметила, что разговор с Путиным должна была продемонстрировать непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Также США хотели донести обеспокоенность агрессивным поведением России на границе.

Почему Байден предложил Путину встретиться

По словам пресс-секретаря, встреча президентов будет направлена ​​на то, чтобы "продвигаться к более предсказуемых и стабильных отношений" между двумя странами.

Кроме того, Псаки добавила, что американская сторона требует от российских властей освободить оппозиционера Алексея Навального.

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