Действия России будут иметь последствия: в Белом доме объяснили, зачем Байден говорил с Путиным
Президент США Джо Байден беседовал с кремлевским лидером Владимиром Путиным, преследуя несколько целей. В частности, напомнить о санкциях и подтвердить, что США поддерживают Украину на фоне агрессии с российской стороны.
Источник:Укринформ
Целью разговора частично было обсуждение последствий действий российских лидеров за последние несколько месяцев. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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Что говорят в Белом доме
- Псаки отметила, что разговор с Путиным должна была продемонстрировать непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.
- Также США хотели донести обеспокоенность агрессивным поведением России на границе.
Почему Байден предложил Путину встретиться
По словам пресс-секретаря, встреча президентов будет направлена на то, чтобы "продвигаться к более предсказуемых и стабильных отношений" между двумя странами.
Кроме того, Псаки добавила, что американская сторона требует от российских властей освободить оппозиционера Алексея Навального.
Разговор Байдена и Путина: что известно
- Байден позвонил Путину 13 апреля. Во время разговора речь шла об эскалации на Востоке Украины. Байден призвал Путина снизить напряжение.
- Президент США предложил Путину встретиться на нейтральной территории. По информации СМИ, 3 государства готовы принять у себя политиков.
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