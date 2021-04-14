Президент США Джо Байден розмовляв з кремлівським лідером Володимиром Путіним, маючи кілька цілей. Зокрема, нагадати про санкції та підтвердити, що США підтримують Україну на тлі агресії з російського боку.

Метою розмови частково було обговорення наслідків дій російських лідерів за останні кілька місяців. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

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Псакі зауважила, що розмова з Путіним мала на меті продемонструвати непохитну прихильність США суверенітету й територіальній цілісності України.

Також США хотіли донести занепокоєння щодо агресивної поведінки Росії на кордоні.

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За словами речниці, зустріч президентів буде спрямована на те, щоб "просуватися до більш передбачуваних і стабільних відносин" між двома країнами.

Крім того, Псакі додала, що американська сторона вимагає від російської влади звільнити опозиціонера Олексія Навального.

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