Журналисты предполагают, что Путин и Байден даже могут снова встретиться.

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Рассматривают вариант санкций

Эксперт Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор рассказала, что представители администрации Байдена в Европе пытаются согласовать возможные экономические меры против Москвы.

По ее мнению, говорится о санкциях против российских банков и производителей энергии, а также против окружения Путина. Они могут включать запрет на использование карт Visa и Mastercard и ограничение посещения стран ЕС.

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