Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также отметила, что обеспокоенность вызывает сила, которую накопили в себе "социальные гиганты". Возможные причины масштабного сбоя политик не озвучивала.

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Между тем из-за глобального сбоя социальных сетей в мире падают акции ведущих IT-компаний. В частности:

  • Twitter – на 6,4%;
  • Facebook – на 5,7%;
  • Amazon – на 2,8%;
  • Apple – на 2,8%.
  • Alphabet – на 2,5%;
  • Netflix – на 2,3%.

Работники фейсбука не могут попасть в офис

  • Журналист издания The New York Times Райан Мак заявил, что работники фейсбука не могут попасть в офис. Причина в сбое, который произошел также во внутренних сетях.
  • Именно поэтому работники не могут работать над восстановлением работы соцсети.
  • Журналистка Шира Френкель заметила: на рабочие места людей не пускает система безопасности.