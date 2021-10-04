Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также отметила, что обеспокоенность вызывает сила, которую накопили в себе "социальные гиганты". Возможные причины масштабного сбоя политик не озвучивала.

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Между тем из-за глобального сбоя социальных сетей в мире падают акции ведущих IT-компаний. В частности:

Twitter – на 6,4%;

Facebook – на 5,7%;

Amazon – на 2,8%;

Apple – на 2,8%.

Alphabet – на 2,5%;

Netflix – на 2,3%.

Работники фейсбука не могут попасть в офис

Журналист издания The New York Times Райан Мак заявил, что работники фейсбука не могут попасть в офис. Причина в сбое, который произошел также во внутренних сетях.

Именно поэтому работники не могут работать над восстановлением работы соцсети.

Журналистка Шира Френкель заметила: на рабочие места людей не пускает система безопасности.

Заметьте! В сети публикуют информацию, что в "Даркнете" выставили на продажу данные 1,5 миллиарда пользователей фейсбука. В то же время официального подтверждения этой информации пока нет.