Речниця Білого дому Джен Псакі також наголосила, що стурбованість викликає сила, яку накопичили у собі "соціальні гіганти". Можливі причини масштабного збою політикиня не озвучувала.

Зауважте Світ стає більш здоровим, – Сноуден зловтішається падінню соцмереж

Тим часом глобальний збій соціальних мереж у світі. Падають акції провідних IT-компаній. Зокрема:

  • Twitter – на 6,4%;
  • Facebook – на 5,7%;
  • Amazon – на 2,8%;
  • Apple – на 2,8%.
  • Alphabet – на 2,5%;
  • Netflix – на 2,3%.

Працівники фейсбуку не можуть потрапити в офіс

  • Журналіст видання The New York Times Райан Мак заявив, що працівники фейсбуку не можуть потрапити у офіс. Причиною збій, який стався також у внутрішніх мережах.
  • Саме тому працівники не можуть працювати над відновленням роботи соцмережі.
  • Журналістка Шира Френкель зауважила: на робочі місця людей не впускає система безпеки.