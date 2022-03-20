Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в соцсетях.

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По ее словам, Джо Байден действительно приедет в Европу на внеочередные чрезвычайные саммиты.

Поездка будет сосредоточена на продолжении сплочения мира в поддержку украинского народа и против вторжения президента Путина в Украину. Но нет планов посетить Украину,

– написала Джен Псаки в твиттере.



Ранее Джо Байден и Си Цзиньпин провели переговоры на фоне российско-украинской войны. Китайский лидер заверил американского, что "никто не заинтересован в этом". Детали разговора – читайте в статье .