Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі у соцмережах.

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За її словами, Джо Байден дійсно приїде до Європи на позачергові надзвичайні саміти.

Поїздка буде зосереджена на продовженні згуртування світу на підтримку українського народу та проти вторгнення президента Путіна в Україну. Але немає планів відвідати Україну,

– написала Джен Псакі у твіттері.



До слова, раніше Джо Байден та Сі Цзіньпін провели перемовини на тлі російсько-української війни. Китайський лідер запевнив американського, що "ніхто не зацікавлений у цьому". Деталі розмови – читайте у статті.

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