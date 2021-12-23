В Белом доме считают, что Россия не приняла окончательного решения по вторжению в Украину
Источник:твиттер Кевина Липтака
В США считают, что в Кремле окончательное решение о полномасштабном вторжении в Украину еще не было принято. В то же время, в Белом доме убеждены, что это может сделать только Владимир Путин.
В администрации президента США Джо Байдена не исключают вероятности, что глава Кремля Владимир Путин такое решение может принять. Об этом сообщил корреспондент CNN Кевин Липтак.
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США продолжают следить за ситуацией на границе Украины и России
Журналисту о позиции Белого дома сообщил высокопоставленный чиновник, имени которого Липтак не назвал. По его словам, Вашингтон считал и считает до сих пор, что решение о полномасштабном вторжении в Украину в Кремле не было принято.
Высокопоставленный чиновник США говорит, что администрация по-прежнему считает, что Путин еще не принял окончательного решения о вторжении в Украину. Однако они признают, что это решение будет принимать только Путин,
– написал Липтак.
Ситуацию на границах Украины и России чиновник назвал "тревожной" и добавил, что США продолжают наблюдать за происходящим.
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