В Белом доме считают, что Россия не приняла окончательного решения по вторжению в Украину

В США считают, что в Кремле окончательное решение о полномасштабном вторжении в Украину еще не было принято. В то же время, в Белом доме убеждены, что это может сделать только Владимир Путин.

В администрации президента США Джо Байдена не исключают вероятности, что глава Кремля Владимир Путин такое решение может принять. Об этом сообщил корреспондент CNN Кевин Липтак.

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США продолжают следить за ситуацией на границе Украины и России

Журналисту о позиции Белого дома сообщил высокопоставленный чиновник, имени которого Липтак не назвал. По его словам, Вашингтон считал и считает до сих пор, что решение о полномасштабном вторжении в Украину в Кремле не было принято.

Высокопоставленный чиновник США говорит, что администрация по-прежнему считает, что Путин еще не принял окончательного решения о вторжении в Украину. Однако они признают, что это решение будет принимать только Путин,

– написал Липтак.

Ситуацию на границах Украины и России чиновник назвал "тревожной" и добавил, что США продолжают наблюдать за происходящим.

Угроза полномасштабного вторжения России: последние новости

Об угрозе полномасштабного вторжения России в мире говорят с октября 2021 года. По информации секретаря СНБО Алексея Данилова, в 200 километрах от украинской границы находятся 122 тысячи российских военных.

На фоне угрозы российского вторжения в Украину расширили перечень профессий, представительницам которых нужно стать на учет в военкомате.

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