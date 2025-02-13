Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга 12 февраля.

Читайте также Трамп заявил, что не видит угрозы в диалоге с Россией без участия Зеленского

Видят ли США Путина противником США

У Кэролайн Левитт спросили, кем президент США Дональд Трамп видит Путина: союзником, партнером, или же конкурентом и противником. В ответ пресс-секретарь Белого дома сказала, что "эта нация рассматривает Путина и Россию как сильного конкурента в регионе, а иногда и как противника".

Но, как говорит президент (Дональд Трамп, – 24 Канал), также ему нравится иметь хорошие дипломатические отношения с лидерами во всем мире, находить общий язык, также указывать им, когда они неправы, и управлять с позиции "мира благодаря силе". Это самая сильная сторона президента. И мы видим это снова и снова,

– объяснила Левитт.

Она также вспомнила о недавнем возвращении из России после заключения американского учителя Марка Фогеля. По словам Кэролайн Левитт, это свидетельствует о "добросовестных усилиях со стороны России" и якобы является знаком, что США движутся в правильном направлении, чтобы завершить войну в Украине.

К слову, 12 февраля Дональд Трамп провел с Владимиром Путиным разговор, который длился более часа. После этого президент США заявил, что намерен провести встречу с главой Кремля в Саудовской Аравии.