По словам белоруса, когда он смотрит на россиянок – его "трясет" от злости. Соответствующие кадры обнародовали в сети, информирует 24 Канал.

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Белорус разнес россиянок в Таиланде

Национальность "русский", бл**ь, она оскомину набила всему миру. Вот "русский", бл**ь, это пи**ец. Я не "русский"! Поэтому, не говорите мне слово "русский",

– высказался мужчина.

На это россиянки заявили, что таких, как они, в Таиланде якобы "много" и все они якобы "живут достойно".

"Я думаю, что "русская" девочка должна пойти в окопы "СВО" и помогать, бл**ь, раненым бойцам. А не, с**а, отсиживаться в Таиланде... А мы не "русские", бл*ть. Я еще раз говорю, мы – белорусы! Поэтому, мы хоть и клали на вас, русских, вы т*ари конч***е там все. Все россияне конч***е, вместе с Путиным вашим. Вас, с*ка, душить надо и травить", – добавил разъяренный белорус.

К тому же он заявил, что когда смотрит на россиянок – его "трясет" от злости, потому что их страна-агрессорка развязала войну, а народ молчит.

Никто е**ло не раскроет, все, бл**ь, на самолеты и сюда!

– сказал мужчина.

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