За словами білоруса, коли він дивиться на росіянок – його "трясе" від злості. Відповідні кадри оприлюднили у мережі, інформує 24 Канал.

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Білорус розніс росіянок у Таїланді

Національність "русский", бл**ь, вона оскому набила всьому світу. Ось "русский", бл**ь, це пи**ець. Я не "русский"! Тому, не кажіть мені слово "русский",

– висловився чоловік.

На це росіянки заявили, що таких, як вони, у Таїланді нібито "багато" і всі вони буцімто "живуть гідно".

"Я думаю, що "русская" дівчинка повинна піти в окопи "СВО" і допомагати, бл**ь, пораненим бійцям. А не, с**а, відсиджуватися в Таїланді... А ми не "русские", бл**ь, я ще раз кажу, ми – білоруси! Тому, ми х*й клали на вас, росіян, ви т*арюки кін*ені там всі. Всі росіяни кін*ені, разом з Путіним вашим. Вас, с**а, душити треба та труїти", – додав розлючений білорус.

До того ж він заявив, що коли дивиться на росіянок – його "трясе" від злості, бо їхня країна-агресорка розв'язала війну, а народ мовчить.

Ніхто є**ло не розкриє, всі, бл**ь, на літаки та сюди!

– сказав чоловік.

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