Ведуча 24 Каналу Катерина Соляр не змогла пройти повз настільки сміховинні небилиці пропагандистки Симоньян і записала на них іронічну відповідь. Вона нагадує, що всі російські злочинці, які б хотіли потрапити в Київ, мають лише один надійний маршрут до української столиці.

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Як зазначила Соляр, не так давно на території Росії почав діяти "Загін безсмертних", який приходить до імперців уночі й не дає спати через нав'язливі ідеї. Після цього наші вороги прокидаються страшенно втомленими й ходять цілісінький день з охороною, бо їм здається, що хтось їх переслідує.

За неперевіреною інформацією, до складу загону входять Степан Бандера, Валерій Залужний, Кирило Буданов, Симон Петлюра, Іван Мазепа та багато інших. Всі ці чудові люди не завжди дають про себе знати, а часом просто сидять і вичікують чергової жертви, враженої російською пропагандою.

"Російська пропагандистка Симоньян дуже переживає, що її хочуть знайти й знищити. Окей, але до чого тут Україна?", – не зрозуміла Соляр, засумнівавшись у словах Симоньян.

До чого може довести "велика місія Путіна"

Пропагандистка записала чергове відео про “вєлікую місію Путіна”. У ньому вона пообіцяла, що російсько-українська війна перекинеться на Європу і стане “міжнародною”.

Цікаво, з якого це дива Симоньян така впевнена, що російська армія туди доповзе? Що там по вашій бронетехніці, яка горить, як свічка? Чи може ви збираєтесь добиратися до Європи на Ладі, яка не заводиться з першого разу?

– не змогла зрозуміти пропагандистку Соляр.

Одним словом, як кажуть на Росії: "Нужен ли кротам свет? – Нет!"

Катерина Соляр рознесла побрехеньки Симоньян: дивіться відео

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