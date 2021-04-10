На Волыни украинские пограничники проверяли автобус, следовавший в Украину из Беларуси. Сотрудники Луцкого отряда выяснили, что все 35 справок о прохождении ПЦР-тестирования оказались фальсифицированными.

Пассажиры автобуса проходили контроль в пункте пропуска "Дольск". Инспекторов пограничного контроля заинтересовали предоставленные документы о тестировании. И не зря: все они оказались подделкой.

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Бланки существенно отличались от оригинала

Пограничники во время более тщательного анализа установили, что бланки существенно отличаются от оригинала. На документах отсутствуют обязательные реквизиты. Кроме того, некоторые результаты тестов были с одинаковыми номерами.

О правонарушениях сообщили работники Нацполиции. Конечно, белорусам во въезде на украинскую территорию отказали.

Каковы правила пересечения украинской границы иностранцами

Для того, чтобы попасть в Украину, иностранцам нужен полис страхования – исключительно от украинской компании или иностранной, если она имеет представительство в Украине.

исключительно от украинской компании или иностранной, если она имеет представительство в Украине. Этот полис должен покрыть страховые расходы на лечение и обсервацию в случае инфицирования COVID-19.

Нужен и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более, как за трое суток до пересечения границы.

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Поддельные документы обнаружили пограничники / Фото МВД

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У некоторых бланков были одинаковые номера / Фото МВД

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Всех пассажиров в Украину не впустили / Фото МВД