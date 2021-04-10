На Волині українські прикордонники перевіряли автобус, що прямував в Україну з Білорусі. Співробітники Луцького загону з'ясували, що усі 35 довідок про проходження ПЛР-тестування виявились фальсифікованими.

Пасажири автобуса проходили контроль у пункті пропуску "Дольськ". Інспектора прикордонного контролю зацікавили надані документи про тестування. І не дарма: усі вони виявились підробкою.

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Бланки суттєво відрізнялись від оригіналу

Прикордонники під час ретельнішого аналізу встановили, що бланки суттєво відрізняються від оригіналу. На документах відсутні обов'язкові реквізити. Окрім того, певні результати тестів були з однаковими номерами.

Про правопорушення повідомили працівників Нацполіції. Звісно, білорусам у в'їзді на українську територію відмовили.

Які правила перетину українського кордону іноземцями

Для того, аби потрапити в Україну, іноземцям потрібен поліс страхування – виключно від української компанії або іноземної, якщо вона має представництво в Україні.

– виключно від української компанії або іноземної, якщо вона має представництво в Україні. Цей поліс має покрити страхові витрати на лікування та обсервацію у разі інфікування COVID-19.

Потрібен і негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більше, як за три доби до перетину кордону.

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Підроблені документи виявили прикордонники / Фото МВС

У деяких бланків були однакові номери / Фото МВС