В Беларуси задержали журналиста: его сутки считали пропавшим
Белорусский журналист Андрей Александров исчез 12 января. Коллеги почти сутки не могли связаться с ним. Впоследствии стало известно, что мужчину задержали.
Сейчас Александров находится в Кастричницком отделе милиции, об этом сообщает "Радые Свабода".
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Что известно об исчезновении и задержании Александрова
Коллеги белорусского журналиста в последний раз связывались с ним вчера, 12 января, после обеда. Об этом они сообщили утром 13 января, потому что не смогли связаться с ним и его девушкой. Телефон журналиста более суток был выключен.
Около обеда 13 января появилась информация, что Андрей Александров находится в Кастричницком РВД Минска. Пока неизвестно, в чем обвиняют журналиста. Его адвокат обратился в милицию.
Кто такой Андрей Александров?Независимый журналист, издатель и главный редактор "Белорусского журнала". Имеет степень магистра медиа-менеджмента (Вестминстерский университет, Лондон).
Главное о сложной ситуации в Беларуси:
- Из-за фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси с августа 2020 продолжаются массовые протесты.
- Украина, большинство европейских стран, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.
- Власть преследует активистов и журналистов, милиция задерживает участников мирных протестов.
- На митингах по меньшей мере четыре человека погибли, десятки раненых и сотни задержанных.
- Самое главное о протестах в Беларуси можно прочитать здесь.
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