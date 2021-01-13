Белорусский журналист Андрей Александров исчез 12 января. Коллеги почти сутки не могли связаться с ним. Впоследствии стало известно, что мужчину задержали.

Сейчас Александров находится в Кастричницком отделе милиции, об этом сообщает "Радые Свабода".

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Что известно об исчезновении и задержании Александрова

Коллеги белорусского журналиста в последний раз связывались с ним вчера, 12 января, после обеда. Об этом они сообщили утром 13 января, потому что не смогли связаться с ним и его девушкой. Телефон журналиста более суток был выключен.

Около обеда 13 января появилась информация, что Андрей Александров находится в Кастричницком РВД Минска. Пока неизвестно, в чем обвиняют журналиста. Его адвокат обратился в милицию.

Кто такой Андрей Александров? Независимый журналист, издатель и главный редактор "Белорусского журнала". Имеет степень магистра медиа-менеджмента (Вестминстерский университет, Лондон).

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