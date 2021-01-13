Білоруський журналіст Андрій Александров зник 12 січня. Колеги майже добу не могли зв'язатися ним. Згодом стало відомо, що чоловіка затримали.

Зараз Александров перебуває у Кастричницькому відділі міліції, про це повідомляє "Радыё Свабода".

Читайте також У Гомелі на чоловіка склали протокол через "сніговика-пікетувальника": фото

Що відомо про зникнення та затримання Александрова

Колеги білоруського журналіста востаннє зв’язувались з ним вчора, 12 січня, по обіді. Про це вони повідомили вранці 13 січня, тому що не змогли зв’язатися з ним та його дівчиною. Телефон журналіста понад добу був вимкнений.

Близько обіду 13 січня з'явилась інформація, що Андрій Александров перебуває в Кастричницькому РВД Мінська. Наразі невідомо, у чому звинувачують журналіста. Його адвокат звернувся в міліцію.

Хто такий Андрій Александров? Незалежний журналіст, видавець і головний редактор "Білоруського журналу". Має ступінь магістра медіа-менеджменту (Вестмінстерський університет, Лондон).

Головне про складну ситуацію в Білорусі: