У Білорусі затримали журналіста: його добу вважали зниклим
Білоруський журналіст Андрій Александров зник 12 січня. Колеги майже добу не могли зв'язатися ним. Згодом стало відомо, що чоловіка затримали.
Зараз Александров перебуває у Кастричницькому відділі міліції, про це повідомляє "Радыё Свабода".
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Що відомо про зникнення та затримання Александрова
Колеги білоруського журналіста востаннє зв’язувались з ним вчора, 12 січня, по обіді. Про це вони повідомили вранці 13 січня, тому що не змогли зв’язатися з ним та його дівчиною. Телефон журналіста понад добу був вимкнений.
Близько обіду 13 січня з'явилась інформація, що Андрій Александров перебуває в Кастричницькому РВД Мінська. Наразі невідомо, у чому звинувачують журналіста. Його адвокат звернувся в міліцію.
Хто такий Андрій Александров?Незалежний журналіст, видавець і головний редактор "Білоруського журналу". Має ступінь магістра медіа-менеджменту (Вестмінстерський університет, Лондон).
Головне про складну ситуацію в Білорусі:
- Через фальсифікацію результатів президентських виборів у Білорусі з серпня 2020 тривають масові протести.
- Україна, більшість європейських країн, США та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.
- Влада переслідує активістів та журналістів, міліція затримує учасників мирних протестів.
- На мітингах щонайменше четверо людей загинули, десятки поранених та сотні затриманих.
- Найголовніше про протести у Білорусі можна прочитати тут.
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