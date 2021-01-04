Житель Гомельської області зліпив сніговика, на якому написав "Живе Білорусь". Білоруські правоохоронці сприйняли це як несанкціонований пікет та склали на чоловіка протокол.

Чому через сніговика білорусу вліпили штраф

Інцидент трапився в одному із сіл Гомельської області. Про це у фейсбуці повідомив правозахисник Леонід Судаленко, пише "Радіо Свобода".

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За його словами, 24 грудня у селі випав сніг. Місцевий житель прибирав сніг та вирішив зліпити сніговика, на якому зробив напис "Живе Білорусь".

Через деякий час сніговик розтанув. Але 29 грудня чоловікові зателефонував дільничний і склав на нього протокол за несанкціонований пікет.

Селянин порадив дільничному скласти протокол на сніговика, тому що пікетував він. Попри те, що на той момент не було ні снігу, ні сніговика, жителя села судитимуть,

– зазначив Судаленко.

Доказом "пікету" стало фото, яке, ймовірно, зробив один з сусідів. На чоловіка протокол склали за статтею про порушення порядку організації або проведення масових заходів. Він коментувати ситуацію відмовився.

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Цей сніговик не вгодив білоруським правоохоронцям / Фейсбук Леоніда Судаленка