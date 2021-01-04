Житель Гомельской области слепил снеговика, на котором написал "Жыве Беларусь". Белорусские правоохранители восприняли это как несанкционированный пикет и составили на мужчину протокол.

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Инцидент произошел в одном из сел Гомельской области. Об этом в фейсбуке сообщил правозащитник Леонид Судаленко, пишет "Радио Свобода".

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По его словам, 24 декабря в селе выпал снег. Местный житель убирал снег и решил слепить снеговика, на котором сделал надпись "Жыве Беларусь".

Через некоторое время снеговик растаял. Но 29 декабря мужчине позвонил участковый и составил на него протокол за несанкционированный пикет.

Житель села посоветовал участковому составить протокол на снеговика, потому что пикетировал он. Несмотря на то, что на тот момент не было ни снега, ни снеговика, жителя села будут судить,

– отметил Судаленко.

Доказательством "пикета" стало фото, которое, вероятно, сделал один из соседей. На мужчину протокол составили по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. Он комментировать ситуацию отказался.

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Этот снеговик не угодил белорусским правоохранителям / Фейсбук Леонида Судаленко