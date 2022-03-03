Об этом в эфире 24 канала сказала пресс-секретарь лидера белорусской оппозиции Анна Красулина. Она уверена, что белорусы против этой войны.

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"Армия воевать не хочет – такое подтверждение мы получаем из войска. Просят обеспечить возможность перехода на сторону Украины и дезертировать из армии в случае, если эти части будут направлены в бой против Украины. Никто против украинцев воевать не хочет", – заверила Красулина.

Белорусские военные действительно не хотят и не будут воевать против Украины. Даже если их туда толкнуть – их участие будет крайне неэффективным,

– добавила она.

Обратите внимание! Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что, по некоторым данным, войска Беларуси уже используются в войне.

Спикер Тихановской о вероятном участии Беларуси в войне: смотрите видео

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