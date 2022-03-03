Про це в ефірі 24 каналу сказала прессекретарка лідерки білоруської опозиції Анна Красуліна. Вона впевнена, що білоруси проти цієї війни.
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"Армія воювати не хоче – таке підтвердження ми отримуємо з війська. Просять забезпечити можливість переходу на бік України і дезертувати з армії у разі, якщо ці частини будуть направлені у бій проти України. Ніхто проти українців воювати не хоче", – запевнила Красуліна.
Білоруські воєнні справді не хочуть і не будуть воювати проти України. Навіть якщо їх туди штовхнути – їхня участь буде вкрай неефективною,
– додала вона.
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