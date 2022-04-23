Об этом заявил основатель первого военного братства Беларуси Сергей Бульба в эфире 24 канала.

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По его словам, некоторые белорусы могут в это поверить, ведь они уже долгое время живут в российском информационном пространстве. Вопрос в том, как эти люди склонны анализировать и оценивать ситуацию.

Сейчас их пропаганда устрашает, что все-таки можно ожидать наступления Украины. Их пугают именно тем, что Украина захочет отомстить белорусам,

– рассказал Бульба.

Напомним, что по данным разведки, все находившиеся на территории Беларуси батальонные тактические группы России сейчас перебрасывают на Восток Украины.

Бульба рассказал о запугивании от пропагандистов относительно "наступления Украины": смотрите видео