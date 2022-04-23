Про це заявив засновник першого воєнного братства Білорусі Сергій Бульба в ефірі 24 каналу.

До теми Окупанти продовжують переправляти свою пошкоджену техніку через Білорусь в Росію

За його словами, деякі білоруси можуть у таке повірити, адже вони вже тривалий час живуть у російському інформаційному просторі. Питання у тому, наскільки ці люди схильні аналізувати й оцінювати ситуацію.

Зараз їх пропаганда залякує, що все-таки можна чекати наступу України. Їх лякають саме тим, що Україна захоче помститися білорусам,

– розповів Бульба.

Нагадаємо, що за даними розвідки, усі батальйонні тактичні групи Росії, які перебували на території Білорусі, зараз перекидають на Схід України.

Бульба розповів про залякування від пропагандистів щодо "наступу України": дивіться відео