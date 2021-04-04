Журналистка белорусского государственного канала Юлия Артюх попала в базу "Миротворца". Ранее она заявила, что в Украине процветает "попрошайничество", а люди "лазают по помойкам в поисках пищи".

Як сайті "Миротворця" йдеться про те, що Артюх виступала з антиукраїнськими висловлюваннями та брала участь у пропагандистських заходах проти України.

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За що білоруська пропагандистка потрапила до "Миротворця"

Пропагандистка в ефірі білоруського телебачення говорила, що "Україна – це країна, що не процвітає, а загинається від злиднів". Поки Володимир Зеленський сидить у розкішному кабінеті, за словами Артюх, "народ лазить по смітниках у пошуках їжі".

Про це ведуча заявила, виправдовуючи диктатуру самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Мовляв, "краще вже диктатура, ніж продажна маріонеткова демократія, як в Україні".

На ці словами журналістки одразу відреагували у "Миротворці" – пропагандистка поповнила лави бази.

Зверніть увагу! Раніше стало відомо, що на державних каналах Білорусі часто виступають одні й ті ж люди, однак виконують вони різні ролі. У цьому списку була і Юлія Артюх, вона і "багатодітна мати", і "учасниця автопробігу", і навіть телеведуча. А у Росії жінка також популярна як "дружина офіцера".

Фейк про Україну на білоруському телебаченні: дивіться відео