Після фейку про "голодних українців" білоруська пропагандистка загриміла до "Миротворця"
Журналістка білоруського державного каналу Юлія Артюх потрапила до бази "Миротворця". Раніше вона заявила, що в Україні процвітає "жебрацтво", а люди "лазять по смітниках у пошуках їжі".
Джерело:24 канал
Як сайті "Миротворця" йдеться про те, що Артюх виступала з антиукраїнськими висловлюваннями та брала участь у пропагандистських заходах проти України.
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За що білоруська пропагандистка потрапила до "Миротворця"
Пропагандистка в ефірі білоруського телебачення говорила, що "Україна – це країна, що не процвітає, а загинається від злиднів". Поки Володимир Зеленський сидить у розкішному кабінеті, за словами Артюх, "народ лазить по смітниках у пошуках їжі".
Про це ведуча заявила, виправдовуючи диктатуру самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Мовляв, "краще вже диктатура, ніж продажна маріонеткова демократія, як в Україні".
На ці словами журналістки одразу відреагували у "Миротворці" – пропагандистка поповнила лави бази.
Фейк про Україну на білоруському телебаченні: дивіться відео
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