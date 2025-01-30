Таким образом белорусский диктатор играет игру, потому что пытается усидеть на всех стульях. Это 24 Каналу объяснил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

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Лукашенко хочет усидеть на всех стульях

Андрей Коваленко отметил, что Лукашенко использовал "Минск-1" и "Минск-2" для улучшения собственного имиджа перед Западом, для контактов с влиятельными политиками. Вопрос "белорусских миротворцев" он поднимает еще с 2015 года и с тех пор иногда об этом напоминает.

Таким образом самопровозглашенный белорусский лидер пытается "продать" себя Западу, ведь там фигурируют различные идеи относительно миротворческого контингента. Лукашенко хочет показать, что якобы с ним можно говорить.

С другой стороны, Лукашенко пытается и дальше "продавать" себя Владимиру Путину. Мол, если так называемый глава Кремля не согласится на какой-то контингент, то можно использовать Беларусь и интегрировать их в этот контингент. Это дополнительная переговорная опция, которую он предлагает российскому диктатору.

Он обычный политик, который пытается усидеть на всех стульях. В частности, его отношения с Китаем. Китайский бизнес имеет большие инвестиции в Беларусь. Там для Китая создан комфортный бизнес-климат. Это обеспечивает Лукашенко прикрытие от Путина и Европы. Он так балансирует, продолжает в это играть как политик. Это игра, которую он ведет уже более 10 лет,

– подчеркнул глава ЦПД.

Напомним, на пресс-конференции в Минске Лукашенко заявил, что "во имя доверия и справедливости" единственным вариантом привлечения миротворцев в Украине является белорусская армия. Однако белорусский диктатор не собирается направлять свой контингент непосредственно на линию фронта. Он жалуется, что не только украинцы, но и Запад не согласятся на такой "миротворческий контингент".