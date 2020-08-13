В Беларуси омоновцы продолжают жестоко нападать на протестующих. Задерживают людей в авто, торговых центрах, ресторанах и в метро. Освобожденные демонстранты рассказывают родственникам и друзьям о неприемлемых условиях в камерах и жестком отношении со стороны силовиков.

Тюрьмы в стране не справляются с количеством новых арестованных. Об этом в эфире 24 каналу сообщила Вольга Быковская – белорусская журналистка и член совета движения "За свободу".

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По ее словам, активисты, которых ранее задержали, выходят из-под стражи и сообщают: в одной камере, например, на 8 человек находится на самом деле 32. А бывает и такое, что в камере для 6 человек их до 50. Часто людям не хватает еды: спасает то, что им приносят передачи.

Вероятно, скоро наша система здравоохранения и МВД не смогут справиться с таким количеством задержанных, в появлении которого виновата власть,

– подчеркнула Быковская.

Она также рассказала об акциях протеста, которые охватили всю страну: их можно разделить на дневные и вечерние. 13 августа, например, была забастовка художников, они выступали против насилия и фальсификации выборов. Зато вечером собираются преимущественно люди, настроенные радикально.

Об отношении белорусов к Лукашенко

Журналистка отметила, что своими ошибками Лукашенко достиг того, что от стадии "мы его не любим" белорусы перешли к стадии "мы его ненавидим", "мы хотим его поменять, безразлично на кого".

Быковская отметила: пока конкретного человека, который мог бы прийти на смену действующему президенту нет. Ведь Светлана Тихановская, которая могла бы претендовать на эту роль, выехала из страны и не проявляет желания возглавить протесты.

Справка. Утром 11 августа Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве. Она записала видеообращение, где попросила протестующих понять ее.



После появилось еще одно видео, где Тихановская призывает людей не сопротивляться силовикам и прекратить протесты. Всю информацию она читала по бумажке, запись была сделана на день раньше в здании ЦИК Беларуси.

Она также отметила, что пока остается еще классическая оппозиция. Она, видимо, будет думать о стратегии дальнейших действий. Ведь для стихийных протестов все же присущи лишь тактические действия, зато отсутствие стратегии.

"Надеюсь, скоро у нас будет какой-то орган или учреждение, где мы сможем стать субъектом и вести переговоры. Возможно, какой-то круглый стол, он нам необходим", – подытожила журналистка.

Ситуация в Беларуси: коротко

После объявления результатов президентских выборов 9 августа несколько сотен активистов начали выходить на мирные акции протеста.

Белорусы не согласны с официальными результатами выборов, считают их сфальсифицированными. Международное сообщество поддерживает их в этом.

Омоновцы во время жестоких разгонов мирных активистов применяют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Известно о как минимум двух погибших и почти 1,5 тысячах пострадавших. Кроме того, примерно 6 тысяч человек задержали.

Подробнее о ходе протестов в Беларуси – читайте здесь.

Полный комментарий Вольги Быковской: смотрите видео 24 канала