У Білорусі ОМОНівці продовжують жорстоко нападати на протестувальників. Затримують людей у авто, торгівельних центрах, ресторанах та у метро. Звільнені демонстранти розповідають родичам та друзям про неприйнятні умови в камерах та жорстке ставлення з боку силовиків.

Тюрми у країні не справляються з кількістю нових арештованих. Про це в ефірі 24 каналу повідомила Вольга Биковська – білоруська журналістка та член ради руху "За свободу".

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За її словами, активісти, яких раніше затримали, виходять з-під варти та повідомляють: в одній камері, наприклад, на 8 людей перебуває насправді 32. А буває й таке, що у камері для 6 людей їх аж 50. Часто людям не вистачає їди: рятує те, що їм приносять передачі.

Ймовірно, скоро наша система охорони здоров'я та МВС не зможуть справитися з такою кількістю затриманих, в появі якої винна влада,

– підкреслила Биковська.

Вона також розповіла про акції протесту, які охопили всю країну: їх можна поділити на денні та вечірні. 13 серпня, наприклад, був страйк художників, вони виступали проти насильства та фальсифікації виборів. Натомість ввечері збираються переважно люди, налаштовані радикальніше.

Про ставлення білорусів Лукашенка

Журналістка зауважила, що своїми помилками Лукашенко досягнув того, що від стадії "ми його не любимо" білоруси перейшли до стадії "ми його ненавидимо", "ми хочемо його поміняти, байдуже на кого".

Биковська наголосила: поки що конкретної людини, яка могла б прийти на зміну чинному президенту немає. Адже Світлана Тихановська, яка могла б претендувати на цю роль, поїхала з країни і не виявляє бажання очолити протести.

Довідка. Зранку 11 серпня Тихановська покинула Білорусь і перебуває в Литві. Вона записала відеозвернення, де попросила протестувальників зрозуміти її.



Опісля з'явилось ще одне відео, де Тихановська закликає людей не чинити опір силовикам та припинити протести. Всю інформацію вона читала з папірця, запис був зроблений на день раніше у будівлі ЦВК Білорусі.

Вона також зазначила, що наразі залишається ще класична опозиція. Вона, мабуть, думатиме про стратегію подальших дій. Адже для стихійних протестів все-таки притаманні лише тактичні дії, натомість відсутність стратегії.

"Надіюсь, скоро в нас буде якийсь орган або представництво, де ми зможемо стати суб'єктом і вести переговори. Можливо, буде якийсь круглий стіл, він нам необхідний", – підсумувала журналістка.

Ситуація в Білорусі: коротко

Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.

Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів, вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.

ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.

Відомо про щонайменше двох загиблих і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі – читайте тут.

Повний коментар Вольги Биковської: дивіться відео 24 каналу