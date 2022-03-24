Белорусские войска продолжают привлекаться к прикрытию границы с Украиной

Вооруженные силы Республики Беларусь продолжают привлекаться к прикрытию отдельных участков на границе с Украиной.

В Генеральном штабе Вооруженных сил рассказали о тактике врага по состоянию на 24 марта, в частности, на Волынском направлении.

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Подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают привлекаться к прикрытию отдельных участков белорусско-украинской границы,

– говорится в сообщении.

В целом на Волынском, Полесском, Северском направлениях войска РФ вынужденно отказались от ведения наступательных действий, осуществляют перегруппировку войск и содержание ранее занятых рубежей. Ведется разведка.

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