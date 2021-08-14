Латыпов признался, что ему еще никогда не было так страшно. Когда боль от пыток становилась особенно невыносимой, мужчина вспоминал слова мамы. Она учила его говорить себе: "я маленький-маленький ежик, мне совсем не больно".

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Однако люди, которые пытали Латыпова, были опытными: они постоянно называли его по имени, чтобы он не мог "отключиться".

Включали радио на всю громкость и начали меня бить. Никогда в жизни мне не было так страшно. Люди в масках били руками, ногами, палками. Все скопом и по одному,

– рассказал активист.

Жуткие детали от Латыпова

Латыпов отметил, что ему выкручивали руки и ноги, а также били кулаками по ушам – это вызывало ощущение, будто в голове взрывается граната.

Пока пленник задыхался в черном пакете, его палачи смеялись и говорили, что "учим алфавит, сейчас спрашиваем букву "Аааа".

Также силовики говорили: "Не кричи, твоя Тихановская (Светлана – 24 канал) не услышит".

Латыпов признался, что долго готовился к попытке покончить с собой во время судебного заседания. А когда это не удалось, почувствовал стыд.

Дело Латыпова: главное