Об этом в эфире 24 канала рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Можейко. Белорусская государственная пропаганда самопровозглашенного президента Александра Лукашенко распространяет версию о "конфликте праворадикалов" в Украине. Общество не верит в басни режима и убеждено, что Шишова убили спецслужбы.

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"Это будет, прежде всего, вызов для украинской власти – как Украина отреагирует, как долго будет терпеть подобное на своей территории и что сделает в ответ", – отметил Можейко.

Режим Лукашенко запугивает белорусов

Аналитик подчеркнул, что репутация у режима Лукашенко такова, что за всеми трагедиями видят его "руку". Это попытка запугать людей, чтобы белорусы не чувствовали себя в безопасности ни дома, ни в вынужденной иммиграции, как это было с Шишовым.

Журналист Bellingcat Христо Грозев заявил, что издание будет расследовать дело. Есть веские основания полагать, что агенты ФСБ попадают в Украину под видом белорусской диаспоры. Это также могут быть двойные агенты, которые работают как на спецслужбы России, так и на белорусское КГБ.

"Если это действительно будет так, перед украинской властью встанет вопрос, как Украина отреагирует на то, что иностранные спецслужбы позволяют себе убивать людей на территории Украины", – подчеркнул Можейко.

Белорусский режим враждебен к Украине

Украина должна хорошо поразмышлять, как действовать в этой ситуации. Аналитик убежден, если подтвердится деятельность белорусских или других спецслужб в Украине, это можно считать нарушением украинского суверенитета.

"Государственный суверенитет – это монополия на насилие", – отметил Можейко.

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По его словам, если насилие происходит вне рамок закона произволом силовиков, для Украины это повод искать пути, чтобы Беларусь прекратила это, и принять серьезные меры.

Очевидно, демократическая Беларусь такого делать не будет. Если режим Лукашенко такое себе позволяет, то он не дружественный к Украине, а наоборот, враждебный,

– подчеркнул Можейко.

Аналитик отметил, что деятельность Беларуси – это не такая агрессия, которую себе позволяет Россия в отношении Украины. В то же время засылать в чужую страну агентов спецслужб, чтобы кого-то убить – это очень близко к силовой агрессии.

Вадим Можейко об убийстве Виталия Шишова: смотрите видео