Таким образом, пограничники решили ответить белорусам, которые 31 мая пытались заманить украинцев белорусским борщом. Они объяснили это тем, что "борщи – соседи".

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"К себе не приглашаем"

На границе с Беларусью украинские служащие обратились к коллегам-пограничникам на родном белорусском языке. Вспомнив недавнее "приглашение" с борщом, украинцы объяснили разницу в ментальности между двумя народами.

В речи пограничники подчеркнули, что белорусский борщ очень сильно отличается от украинского. Сейчас он больше напоминает "белорусские щи, даже если добавить в него больше картофеля".

Это совсем не то, что было до того момента, когда вы использовали нож, который вы воткнули в спину украинцам. Жаль иметь соседей, которые, говоря об определенной идентичности и своячестве, стремятся быть рабами и не имеют с нами ничего общего,

– говорится в обращении к белорусам.

Кроме того, пограничников Беларуси призвали "сменить ингредиенты борща и записать в кулинарную книгу" то, что украинцы – нация свободолюбива. В обращении они подчеркнули, что Украина всегда борется за свою независимость.

"Вы на это не способны и много лет находитесь в плену одного тирана и одного бункерного деда. Поэтому ваше настоящее клубневое варево по консистенции подобно тюремной баланде, совсем не похоже на наш украинский борщ", – подчеркнули в ГПСУ.

В обращении также отметили, что в Украину не будут приглашать и настоятельно посоветовали оставаться на своей территории. В заключение белорусам включили "музыкальный подарок".

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Что этому предшествовало

На днях ранее, 31 мая, у пограничного пункта с Украиной на реке Желонь женский голос на украинском языке обратился к нашим пограничникам словом "товарищи". Белорусские пограничники "приглашали" переходить на их сторону, ведь "украинский и белорусский борщи очень похожи". Более того, в своем абсурдном обращении белорусы "предостерегли", что "когда вам больше не будет из чего готовить ваш борщ, переходите на нашу сторону – попробуйте наш белорусский борщ".

Украинские пограничники с юмором отреагировали на подобное "приглашение" и пожелали им "не подавиться", когда сами будут "кушать белорусский борщ".