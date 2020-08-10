На фоне антивластных протестов в Беларуси в гугл-трендах возросла популярность запроса на рецепт коктейля Молотова. В свое время зимой 2013 - 2014 годов, во время Революции Достоинства в Украине, этот запрос был мегапопулярными.

Что интересно, популярность этот запрос начал набирать не только в Беларуси, но и в Украине. Такие данные приводит статистика гугл-трендов.

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Тема коктейля Молотова начала набирать популярность вечером 9 августа – когда между протестующими и ОМОНом в разных городах Беларуси начались столкновения.

Еще одним интересным моментом является то, где именно на территории Украины выросла популярность этого запроса – на оккупированных территориях.

То есть первыми 4 регионами, где больше всего интересовались коктейлем Молотова, является Луганская и Донецкая области, Автономная Республика Крым и Севастополь.

Также популярными запросами являются "коктейль Молотова – как сделать" и "коктейль Молотова – состав".