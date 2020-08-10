На тлі антивладних протестів у Білорусі в гугл-тренди вирвався запит на рецепт коктейлю Молотова. Свого часу зимою 2013 – 2014 років, під час Революції Гідності в Україні, цей запит був мегапопулярним.

Що цікаво, популярність цей запит почав набирати не лише в Білорусі, а й в Україні. Такі дані наводить статистика гугл-трендів.

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Тема коктейлю Молотова почала набирати популярності ввечері 9 серпня – коли між протестувальниками й ОМОНом у різних містах Білорусі почалися сутички.

Ще одним цікавим моментом є те, де саме на території України зросла популярність цього запиту – на окупованих територіях.

Тобто перші 4 регіони, де найбільше цікавилися коктейлем Молотова, є Луганська й Донецька області, Автономна Республіка Крим і Севастополь.

Також популярними запитами є "коктейль Молотова – як зробити" й "коктейль Молотова – склад".