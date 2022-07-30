Однако среди простых белорусов и части военнослужащих господствуют антивоенные настроения. Следовательно, белорусский оппозиционер, экс-министр культуры Павел Латушко в эфире 24 канала обратился к военным белорусам, которым могут приказать идти в Украину с войной.

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У вас есть оружие, – Латушко

Он спросил у них, помнят ли они, что имеют оружие, а также констатировал, что до сегодняшнего дня часть из них нарушила конституцию беларуси и законодательство своей страны. Фактически они стали предателями белорусского народа.

"Есть та часть, которая не совершила эти преступления, но перед ней может быть поставлен вопрос выбора – выбора человеческого и исторического для беларуси – о том, пойдут ли они в сторону Украины, будут ли соучастниками преступлений на территории Украины?", – сказал Латушко.

Он подчеркнул, что у этих людей также есть оружие, и в такой критической ситуации пришло время подумать и подготовиться к тому, как это оружие использовать и на кого его повернуть.

Понятно, что его нужно поворачивать в сторону лукашенко, потому что именно лукашенко сегодня незаконно занимает должность, именно он силой захватил власть, совершил конституционный переворот, он является преступником №1 в беларуси, и он будет отдавать преступные приказы.

– констатировал белорусский оппозиционер.

По его словам, под вопросом остается то, хватит ли мужества офицерам не допустить своих личных ошибок. Им нужно понимать, что неправильные действия повлекут и физическое уничтожение, и очень серьезные последствия для отношений между беларусью и Украиной.

"Мы уже имеем эти последствия, уже понимаем отношение украинского народа к белорусам. Да, для нас очень важно, чтобы вы разделяли режим и белорусский народ, но давайте не будем идеалистами, я также отдаю себе отчет, как в Украине относятся к тому, что с территории беларуси летят ракеты", – поделился Латушко.

Он считает, что сейчас белорусские военные устали от 5-месячных учений, но это не станет причиной протестов в их кругах. Настоящим триггером может стать только преступный приказ лукашенко вооруженным силам беларуси войти на территорию Украины. По его словам, сейчас нужно сделать все, чтобы этого не произошло, но если не удастся, ситуация будет критической. Это будет ситуация выбора.

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