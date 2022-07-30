Однак, як відомо, серед простих білорусів та частини військовослужбовців панують антивоєнні настрої. Відтак, білоруський опозиціонер, ексміністр культури Павло Латушко в ефірі 24 каналу звернувся до військових білорусі, яким можуть наказати йти в Україну з війною.

Зверніть увагу Як білоруська армія може вплинути на війну: Кривонос пояснив тактику ворога

У вас є зброя, – Латушко

Він запитав у них, чи пам'ятають вони, що мають зброю, а також констатував, що до сьогодні частина з них порушила конституцію білорусі та законодавство своєї країни. Фактично вони стали зрадниками білоруського народу.

"Є та частина, яка не здійснила цих злочинів, але перед нею може бути поставлене питання вибору – вибору людського та історичного для білорусі – про те, чи підуть вони у бік України, чи будуть співучасниками злочинів на території України?", – сказав Латушко.

Він підкреслив, що у цих людей також є зброя, і в такій критичній ситуації прийшов час подумати та підготуватися до того, як цю зброю використовувати і на кого її повернути.

Зрозуміло, що її потрібно повертати в бік лукашенка, тому що саме лукашенко сьогодні незаконно обіймає посаду, саме він силою захопив владу, здійснив конституційний переворот, він є злочинцем №1 в білорусі, і він буде віддавати злочинні накази,

– констатував білоруський опозиціонер.

За його словами, під питанням залишається те, чи вистачить мужності офіцерам не припуститися своїх особистих помилок. Їм треба розуміти, що неправильні дії потягнуть за собою і фізичне знищення, і дуже серйозні наслідки для стосунків між білоруссю та Україною.

"Ми вже маємо ці наслідки, вже розуміємо ставлення українського народу до білорусів. Так, для нас дуже важливо, щоб ви розділяли режим і білоруський народ, але давайте не будемо ідеалістами, я також усвідомлюю, як в Україні ставляться до того, що з території білорусі летять ракети", – поділився Латушко.

Він вважає, що зараз білоруські військові втомилися від 5-місячних навчань, але це не стане причиною протестів в їхніх колах. Справжнім тригером може стати лише злочинний наказ лукашенка збройним силам білорусі увійти на територію України. За його словами, зараз потрібно зробити все, щоб цього не відбулося, але якщо не вдасться – ситуація буде критичною. Це буде ситуація вибору.

Латушко звернувся до білоруських військових: дивіться відео

Як білоруську армію "готують" до війни