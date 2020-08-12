В Беларуси четвертый день продолжаются массовые протесты из-за фальсификации выборов. На фоне народного несогласия все чаще силовики переходят на сторону протестующих. Один из бывших спецназовцев выбросил свою военную форму в знак несогласия.

Видео с тем, как мужчина в Логойске Минской области выбрасывает свою военную форму, опубликовал в Инстаграме его брат Евгений Новицкий.

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"Горжусь тобой, мой родной брат. После ночи на баррикадах, после того, что происходит по всей стране. Эта власть теперь обречена!" – подписал видео Евгений Новицкий.

Он также заявил, что белорусским властям нужно начинать бояться, ведь на ее представителей ждет трибунал и тюрьма.

Всем привет! Я давал присягу своему народу. Глядя своими глазами на то, что происходит в Минске, я просто не могу гордиться тем, где я служил. Я не могу носить эту форму и держать ее в своем доме,

– заявил парень и выбросил форму в помойку.

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