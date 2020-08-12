Белорусский спецназовец выбросил форму из-за избиения протестующих: видео
В Беларуси четвертый день продолжаются массовые протесты из-за фальсификации выборов. На фоне народного несогласия все чаще силовики переходят на сторону протестующих. Один из бывших спецназовцев выбросил свою военную форму в знак несогласия.
Видео с тем, как мужчина в Логойске Минской области выбрасывает свою военную форму, опубликовал в Инстаграме его брат Евгений Новицкий.
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"Горжусь тобой, мой родной брат. После ночи на баррикадах, после того, что происходит по всей стране. Эта власть теперь обречена!" – подписал видео Евгений Новицкий.
Он также заявил, что белорусским властям нужно начинать бояться, ведь на ее представителей ждет трибунал и тюрьма.
Всем привет! Я давал присягу своему народу. Глядя своими глазами на то, что происходит в Минске, я просто не могу гордиться тем, где я служил. Я не могу носить эту форму и держать ее в своем доме,
– заявил парень и выбросил форму в помойку.
Массовые протесты в Беларуси: что надо знать
- Массовые протесты в Беларуси вспыхнули после объявления результатов президентских выборов. По официальным данным, победу на них якобы одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
- Белорусы с этим не согласны, они считают, что выборы были сфальсифицированы.
- Следовательно, впервые на протесты они вышли в ночь с 9 на 10 августа. Мирных демонстрантов начали беспощадно бить и задерживать омоновцы.
- Крупнейшие столкновения вспыхнули в Минске. Протесты продолжились и на следующий день. Во время них власти официально подтвердили смерть одного из демонстрантов.
- С 11 августа белорусы объявили всенародную забастовку – многие не вышли на работу и не собираются – до того момента, пока им не покажут истинные результаты выборов.