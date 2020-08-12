Білоруський спецназівець викинув форму через побиття протестувальників: відео
У Білорусі четвертий день тривають масові протести через фальсифікацію виборів. На тлі народної незгоди все частіше силовики переходять на бік протестувальників. Один з колишніх спецназівців викинув свою військову форму на знак незгоди.
Відео з тим, як чоловік у Логойську Мінської області викидає свою військову форму, опублікував в інстаграмі його брат Євген Новіцький.
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"Пишаюся тобою, мій рідний брате. Після ночі на барикадах, після того, що відбувається по всій країні. Ця влада тепер приречена!" – підписав відео Євген Новіцький.
Він також заявив, що білоруській владі потрібно починати боятися, адже на її представників чекає трибунал і в'язниця.
Усім привіт! Я давав присягу своєму народу. Дивлячись своїми очима на те, що відбувається в Мінську, я просто не можу пишатися тим, де я служив. Я не можу носити цю форму й тримати її у своєму домі,
– заявив хлопець і викинув форму в смітник.
Масові протести в Білорусі: що треба знати
- Масові протести в Білорусі спалахнули після оголошення результатів президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них начебто здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були сфальсифіковані.
- Відтак, вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 на 10 серпня. Мирних демонстрантів почали нещадно бити та затримувати омонівці.
- Найбільші сутички спалахнули у Мінську. Протести продовжилися і наступного дня. Під час них влада офіційно підтвердила смерть одного з демонстрантів.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.