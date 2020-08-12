У Білорусі четвертий день тривають масові протести через фальсифікацію виборів. На тлі народної незгоди все частіше силовики переходять на бік протестувальників. Один з колишніх спецназівців викинув свою військову форму на знак незгоди.

Відео з тим, як чоловік у Логойську Мінської області викидає свою військову форму, опублікував в інстаграмі його брат Євген Новіцький.

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"Пишаюся тобою, мій рідний брате. Після ночі на барикадах, після того, що відбувається по всій країні. Ця влада тепер приречена!" – підписав відео Євген Новіцький.

Він також заявив, що білоруській владі потрібно починати боятися, адже на її представників чекає трибунал і в'язниця.

Усім привіт! Я давав присягу своєму народу. Дивлячись своїми очима на те, що відбувається в Мінську, я просто не можу пишатися тим, де я служив. Я не можу носити цю форму й тримати її у своєму домі,

– заявив хлопець і викинув форму в смітник.

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