Моя совість чиста: капітан міліції звільнився зі служби і викликав захоплення білорусів
У мережі висловлюють підтримку білоруському правоохоронцю, який вирішив піти з міліції на хвилі протестів в Білорусі. Це сталося після жорстокого придушення силовиками мітингів проти режиму Лукашенка.
Єгор Ємельянов подав у відставку після 17 років служби, розповівши про це у себе в інстаграмі.
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17 років служби закінчено… Моя совість чиста… Міліція з народом…,
– наголосив правоохоронець.
На пост Ємельянова, зокрема, звернув увагу російський опозиціонер Олексій Навальний, який закликав поставити йому "мільйон лайків".
Масові протести в Білорусі: що треба знати
- Масові протести в Білорусі спалахнули після оголошення результатів президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них начебто здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були сфальсифіковані.
- Відтак, вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 на 10 серпня. Мирних демонстрантів почали нещадно бити та затримувати ОМОНівці.
- Найбільші сутички спалахнули у Мінську. Протести продовжилися і наступного дня. Під час них влада офіційно підтвердила смерть одного з демонстрантів.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
Дивіться відеопідсумки другого дня протестів у Білорусі: