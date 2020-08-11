У мережі висловлюють підтримку білоруському правоохоронцю, який вирішив піти з міліції на хвилі протестів в Білорусі. Це сталося після жорстокого придушення силовиками мітингів проти режиму Лукашенка.

Єгор Ємельянов подав у відставку після 17 років служби, розповівши про це у себе в інстаграмі.

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17 років служби закінчено… Моя совість чиста… Міліція з народом…,

– наголосив правоохоронець.

На пост Ємельянова, зокрема, звернув увагу російський опозиціонер Олексій Навальний, який закликав поставити йому "мільйон лайків".

Ребята, здесь всего 400 лайков, а надо миллион https://t.co/HcYZR0K1Jb pic.twitter.com/RKOkMzSrIr — Alexey Navalny (@navalny) August 11, 2020

Масові протести в Білорусі: що треба знати

Масові протести в Білорусі спалахнули після оголошення результатів президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них начебто здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.

Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були сфальсифіковані.

Відтак, вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 на 10 серпня. Мирних демонстрантів почали нещадно бити та затримувати ОМОНівці.

Найбільші сутички спалахнули у Мінську. Протести продовжилися і наступного дня. Під час них влада офіційно підтвердила смерть одного з демонстрантів.

З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.

Дивіться відеопідсумки другого дня протестів у Білорусі: