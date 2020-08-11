Моя совесть чиста: капитан милиции уволился со службы и вызывал восхищение белорусов
В сети высказывают поддержку белорусскому милиционеру, который решил уйти из милиции на волне протестов в Беларуси. Это произошло после жестокого подавления силовиками митингов против режима Лукашенко.
Егор Емельянов подал в отставку после 17 лет службы, рассказав об этом у себя в инстаграме.
Смотрите также "Бегите, лошки": протестующие в Минске разгоняют ОМОН – видео 18+
17 лет службы закончены... Моя совесть чиста... Милиция с народом…,
– подчеркнул милиционер.
На пост Емельянова, в частности, обратил внимание российский оппозиционер Алексей Навальный, который призвал поставить ему "миллион лайков".
Массовые протесты в Беларуси: что нужно знать
- Массовые протесты в Беларуси вспыхнувшие после объявления результатов президентских выборов. По официальным данным, победу на них якобы одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
- Белорусы с этим не согласны, они считают, что выборы были сфальсифицированы.
- Следовательно, впервые на протесты они вышли в ночь с 9 на 10 августа. Мирных демонстрантов начали беспощадно бить и задерживать ОМОНовцы.
- Крупнейшие столкновения вспыхнули в Минске. Протесты продолжились и на следующий день. Во время них власти официально подтвердили смерть одного из демонстрантов.
- С 11 августа белорусы объявили всенародную забастовку – многие не вышли на работу и не собираются – до того момента, пока им не покажут истинные результаты выборов.
Смотрите видеоитоги второго дня протестов в Беларуси: