В сети высказывают поддержку белорусскому милиционеру, который решил уйти из милиции на волне протестов в Беларуси. Это произошло после жестокого подавления силовиками митингов против режима Лукашенко.

Егор Емельянов подал в отставку после 17 лет службы, рассказав об этом у себя в инстаграме.

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17 лет службы закончены... Моя совесть чиста... Милиция с народом…,

– подчеркнул милиционер.

На пост Емельянова, в частности, обратил внимание российский оппозиционер Алексей Навальный, который призвал поставить ему "миллион лайков".

Ребята, здесь всего 400 лайков, а надо миллион https://t.co/HcYZR0K1Jb pic.twitter.com/RKOkMzSrIr — Alexey Navalny (@navalny) August 11, 2020

Массовые протесты в Беларуси: что нужно знать

Массовые протесты в Беларуси вспыхнувшие после объявления результатов президентских выборов. По официальным данным, победу на них якобы одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Белорусы с этим не согласны, они считают, что выборы были сфальсифицированы.

Следовательно, впервые на протесты они вышли в ночь с 9 на 10 августа. Мирных демонстрантов начали беспощадно бить и задерживать ОМОНовцы.

Крупнейшие столкновения вспыхнули в Минске. Протесты продолжились и на следующий день. Во время них власти официально подтвердили смерть одного из демонстрантов.

С 11 августа белорусы объявили всенародную забастовку – многие не вышли на работу и не собираются – до того момента, пока им не покажут истинные результаты выборов.

Смотрите видеоитоги второго дня протестов в Беларуси: