Соответствующее заявление сделал руководитель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо. Он заявил о якобы провокации со стороны польских пограничников.

Заметьте Лукашенко пригрозил стянуть на границу с Украиной "целый контингент белорусской армии"

Когда я получил информацию о том, что польские силовики планируют захватить белорусского пограничника, я дал команду без предупреждения немедленно применять оружие,

– заявил Лаппо.

Тем временем в Польше начинают строить стену на границе с Беларусью. Работа над созданием дамбы начнется уже во вторник, 25 января.

В Польше ожидают усугубления миграционного кризиса

Представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин рассказал, что усиление миграционного кризиса со стороны Беларуси может произойти уже весной 2022 года.

Все потому, что зимние месяцы и плохая погода способствуют ослаблению миграционных движений.

Жарин подчеркнул, что "в последние дни в группах, которые организовывают миграцию из Беларуси на Запад, появляется большая заинтересованность в поездках в Европу весной". Людей призывают приезжать в Беларусь в мае.

От гибридных атак страдала и Польша: напомним типичный случай в видео