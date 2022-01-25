Відповідну заяву зробив керівник Державного прикордонного комітету Анатолій Лаппо. Він мотивував рішення начебто провокаціями з боку польських прикордонників.
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Коли я отримав інформацію про те, що польські силовики планують захопити білоруського прикордонника, я дав команду без попередження негайно застосовувати зброю,
– заявив Лаппо.
Тим часом у Польщі починають будувати стіну на кордоні з Білоруссю. Робота над створенням дамби розпочнеться вже у вівторок, 25 січня.
У Польщі очікують посилення міграційної кризи
- Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин розповів, що посилення міграційної кризи з боку Білорусі може відбутися вже навесні 2022 року.
- Усе тому, що зимові місяці та погана погода сприяють послабленню міграційних рухів.
- Жарин наголосив, що "останніми днями в групах, що організовують міграцію з Білорусі на Захід, з'являється більша зацікавленість у поїздках до Європи весною". Людей заохочують приїжджати в Білорусь у травні.
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