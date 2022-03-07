Об этом рассказал Алексей Дикавицкий – заместитель директора телеканала "Белсат". По его словам, Лукашенко не руководил бы Беларусью, если бы не помощь Кремля, за которую сейчас приходится платить.

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Дикавицкий: Белорусы не хотят воевать

Дикавицкий отметил, что большинство белорусов не хотят воевать против украинцев. Это непонятная война для них.

Белорусское командование боится подписывать приказ, потому что это масса вооруженных людей и неизвестно, что они сделают,

– подчеркнул он.

Также, как подчеркнул вице-директор канала "Белсат", надо помнить, что в Беларуси вышли на улицы несколько тысяч человек, несмотря на терроры и массу политзаключенных. Люди вышли и не боялись говорить "Слава Украине! Нет войне!", пояснил Дикавицкий.

"Мне кажется даже, если такой приказ появится, то последствия этого могут быть очень непредсказуемыми. Люди не хотят воевать", – рассказал он.

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