Про це розповів Олексій Дикавицький – заступник директора телеканалу "Белсат". За його словами, Лукашенко не керував би Білоруссю, якби не допомога Кремля, за яку зараз доводиться платити.

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Дикавицький: Білоруси не хочуть воювати

Дикавицький зауважив, що більшість білорусів проти воювати проти українців. Це незрозуміла війна для них.

Білоруське командування боїться підписувати наказ, тому що це маса озброєнних людей і невідомо, що вони зроблять,

– наголосив він.

Також, як підкреслив віцедиректор каналу "Белсат", треба пам'ятати, що у Білорусі вийшли на вулиці декілька тисяч людей, попри терори і масу політув'язнених. Люди вийшли і не боялись казати "Слава Україні! Ні війні!", пояснив Дикавицький.

"Мені здається навіть, якщо такий наказ з'явиться, то наслідки цього можуть бути дуже непередбачуваними. Люди не хочуть воювати", – розповів він.